جثة و3 مصابين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل بالمنيا- صور



المنيا- جمال محمد:

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 3 آخرون بكسور وكدمات متنوعة إثر تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل، اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من محور سمالوط شمال محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة نصف نقل، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية مصرع "محمود رمضان محمد"، 30 عامًا، وإصابة 3 آخرين هما: رأفت أحمد علي، 36 عامًا، محمود عوض، 31 عامًا، كرم حسن أحمد، 28 عامًا، وجميعهم مقيمين محافظة سوهاج.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.