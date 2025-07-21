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وزير الصحة يشيد بالتعاون الدولي والمحلي في تطوير التعليم الفني الصحي بالإسماعيلية

01:27 م الإثنين 21 يوليه 2025

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الشكر للسفير الألماني بالقاهرة، واللواء أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، على دعمهما المستمر لتطوير التعليم الفني الصحي بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مصر والمؤسسات الدولية والمحلية من أجل النهوض بقطاع التعليم الصحي.

جاء ذلك خلال افتتاح معمل المحاكاة والتدريب المتطور بالمعهد الفني الصحي بالإسماعيلية، بحضور السفير الألماني وعدد من قيادات الصحة والتعليم الفني.

وأعرب الوزير عن تقديره لشركة “سيمنز” الألمانية على تعاونها المثمر في دعم جهود تطوير التعليم الفني، وإنشاء معامل المحاكاة الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الصحية وتجهيزها لسوق العمل وفق أعلى المعايير.

وأضاف عبدالغفار أن الوزارة لا تكتفي بتطوير المعاهد لتخريج فنيين صحيين مؤهلين فحسب، بل تسعى لتحويل تلك المعاهد إلى مراكز تدريب إقليمية تقدم خدماتها لكافة مؤسسات القطاع الصحي، سواء داخل وزارة الصحة أو في نطاقها الجغرافي الأوسع.

وأكد الوزير أن الدولة تمضي بخطى ثابتة لتعزيز التعليم الفني الصحي ليكون رافدًا أساسيًا من روافد التنمية المستدامة في مصر، وذلك في إطار رؤية وطنية ترتكز على الابتكار والتطوير وبناء الإنسان.

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الإسماعيلية خالد عبدالغفار مجلس الوزراء التعليم الفني الصحي
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