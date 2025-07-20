الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

لقيت عجوز مصرعها إثر سقوطها من شرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثامن بعقار في منطقة باكوس شرقي الإسكندرية، فيما تبين من التحقيقات أنها تعاني من مرض نفسي.

تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد سقوط سيدة من أعلى عقار بشارع محطة السوق بمنطقة باكوس وتوفيت.

وانتقل مأمور وضباط القسم رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ ليتبين من الفحص وجود جثة "ح.ع.أ" 69 سنة، ربة منزل، مسجاة أمام العقار بمنطقة باكوس، ترتدى كامل ملابسها، وإصابتها بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وبسؤال أبنائها أكدا أن والدتهما المتوفاة غافلتهما وألقت بنفسها من شرفة الشقة سكنهم، بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، إثر معانتها من مرض نفسي "وسواس قهرى" تعالج منه منذ عدة سنوات لدى أحد الاطباء، وقدما الشهادات والتقارير الطبية التي تؤكد أقوالهما وسبق وأن حاولت الانتحار من قبل.

جرى نقل جثمان المتوفاة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.