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4 إصابات بينهم أطفال بتسمم غذائي في أسيوط.. ما سر الوجبة الفاسدة؟

08:42 م السبت 19 يوليه 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أُصيب 4 أفراد من أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، بحالة تسمم غذائي يُشتبه أنها ناجمة عن تناول وجبة منزلية فاسدة، وذلك داخل منزلهم بقرية النواورة التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بوصول 4 مصابين إلى مستشفى البداري المركزي، يعانون من قيء حاد وأعراض نزلة معوية، مع وجود اشتباه في تعرضهم لتسمم غذائي.

وكشفت التحريات الأولية أن المصابين هم: نجوى.إ.س (35 عامًا)، هاجر.ع.م (15 عامًا)، رقية.ع.م (9 أعوام)، أسماء.ح.إ (14 عامًا). وأفادت الأسرة في أقوالها بأن الأعراض ظهرت عقب تناولهم وجبة مكونة من "أرز باللبن" يُرجح أنها كانت غير صالحة للاستهلاك.

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تسمم غذائي مدير أمن أسيوط أسيوط مستشفى البداري المركزي
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