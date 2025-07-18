الجثمان مفقود.. غرق شاب في أحد شواطئ الهانوفيل بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

لقي شاب مصرعه غرقًا اليوم الجمعة أثناء نزوله مياه البحر بشاطئ كناري الزهراء بمنطقة الهانوفيل بحي العجمي غربي الإسكندرية، فيما تكثف قوات الإنقاذ جهودها للبحث عنه.

تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا يفيد بغرق شاب، أثناء تواجده بالشاطئ المشار إليه، دون العثور على الجثمان حتى الآن.

وانتقلت قوات الإنقاذ البحري إلى موقع الحادث، رفقة سيارة إسعاف وعدد من المتطوعين، لبدء أعمال البحث والتمشيط في المياه، وسط حالة من القلق والحزن بين ذويه والمتواجدين بالمكان.

من جانبه، أوضح إيهاب المالحي قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أن الشاب المفقود يُدعى "محمود محمد رضا محمود مصطفى"، 27 سنة، وأنه جرى الدفع بمزيد من الغواصين لتكثيف جهود البحث عن جثمانه.