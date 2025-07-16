المصري ينعى الدكتور ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نعى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، اليوم الأربعاء، الدكتور ميمي عبد الرازق، رئيس لجنة التخطيط بالنادي والذي وافته المنية، منذ قليل.

وأكد النادي المصري، في بيان له، أن الراحل الدكتور ميمي عبد الرازق، هو أحد رموزه وكوادره الفنية على مدار تاريخه، متوجهًا بخالص العزاء لأسرة الكرة المصرية ولأسرة الفقيد وطلابه وسائر محبيه.

وتوجه بالدعاء إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.