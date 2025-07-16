

أسيوط - محمود عجمي:

أصدرت النيابة العامة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، قرارًا بالتصريح بدفن جثامين 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث تصادم مروع بين 3 سيارات أعلى محور ديروط.

ووقع الحادث بين سيارة نقل وأخرى ربع نقل كانت تقل معدات DJ ضمن موكب زفاف، بالإضافة إلى سيارة ميكروباص.

وفي أعقاب الحادث، انتقل اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إلى موقع التصادم لتفقد الوضع ميدانيًا، حيث وجه بتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة، خاصة محور ديروط وطريق ديروط – أسيوط الزراعي، في إطار جهود الحد من الحوادث المرورية وتعزيز الانضباط على الطرق.

وارتفع عدد ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع مساء الثلاثاء أعلى محور ديروط بمحافظة أسيوط، إلى 3 وفيات و21 مصابًا، بينهم مشاركون في موكب زفة عروس كانت تمر بالطريق لحظة الحادث.

كان الحادث قد نتج عن تصادم 3 سيارات، بينها سيارة نقل وأخرى ربع نقل، وسيارة ملاكي، ضمن موكب زفاف، ما أدى إلى حالة من الذعر والحزن بين الأهالي عقب تحوّل أجواء الفرح إلى مأساة.

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من: "زينب عبد المنجي محمد، 65 عامًا، و"سوسن عبد التواب هريدي"، 47 عامًا، و"علي محمد عبد الحفيظ"، 20 عامًا".

وتم نقل جثامينهم إلى مشرحة مستشفى ديروط العام.كما أسفر التصادم عن إصابة 21 شخصًا، من بينهم:

"حسن محمد شكري"، 24 عامًا، و"صفية عابد فارس"، و30 عامًا، و"ليلى محمد عبد الحفيظ"، 15 عامًا، و"يوسف محمد أحمد"، 16 عامًا، و"تحية محمد عبد الحفيظ"، 25 عامًا، و"عبد الرحمن سيد محمد"، و"صابرين محمود علي"، و"محمد رمضان هلال".

كما أسفر الحادث عن إصابة كلا من: "علياء عبد المجني حنفي"، و"أمنية خلف أحمد"، و"دياب منصور حماد"، و"عمر علي عابد"، و"منصور حماد محمد"، و"حامد علي توفيق"، و"عابد أحمد عابد"، و"مصطفى علي عابد"، و "فاطمة ربيع محمد حسن"، و"يارا صابر عبد الهادي"، و"جنات صابر عبد الهادي"، و"علياء صابر عبد الهادي"، و"ليلى محمد عبد الحفيظ".

تم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي عبر سيارات الإسعاف ووسائل الأهالي، كما جرى تحويل 9 حالات إلى مستشفى أسيوط الجامعي نظرًا لخطورة الإصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.



