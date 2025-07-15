المنوفية- أحمد الباهي:

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، الإجراءات اللازمة لتغيير اسم مدرسة كفر السنابسة الإعدادية ليصبح "شهيدات كفر السنابسة"، في خطوة تعكس التقدير والوفاء لضحايا حادث الطريق الإقليمي المأساوي.

يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وقد أضفى حالة من الرضا بين أهالي القرية.

وكان محافظ المنوفية، أصدر في وقت سابق القرار رقم 978 لسنة 2025 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4800 متر مربع في حوض "داير الناحية" بكفر السنابسة لصالح مديرية الشباب والرياضة، بهدف إقامة مركز شباب يخدم أهالي القرية.

وأشار المحافظ حينها إلى سعيه لإصدار قرار بإطلاق أسماء الشهداء على أكبر مدارس القرية، تخليدًا لذكراهم.

تعود قصة الفتيات إلى صبيحة يوم الجمعة في نهاية شهر يونيو الماضي، عندما وقع حادث مأساوي على الطريق الإقليمي، أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

الحادث نتج عن تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة "ميكروباص"، مما أسفر عن مصرع 19 شخصًا (18 فتاة وشاب)، بالإضافة إلى إصابة 3 آخرين، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الحادث الأليم الذي خلف حزنًا عميقًا في قلوب أهالي المنوفية.

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