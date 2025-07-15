بالصور- انطلاق فعاليات "100 يوم صحة" في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بدء فعاليات حملة "100 يوم صحة"، لتقديم الخدمات الصحية والتي تشمل فحص وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي للفئة العمرية من 40 عامًا، فأكثر، والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية للفئة العمرية من 18 سنة فأكثر، ومبادرة دعم صحة المرأة للسيدات من 18 سنة فأكثر، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين للحوامل، ومبادرة رعاية كبار السن، ومبادرة ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة من عمر يوم إلى 28 يوما.

واطمأن المحافظ على انتظام عمل الفرق الصحية وتوافر الخدمات، وتابع جانباً من أعمال الكشف الطبي على بعض المواطنين وإجراء التحاليل المختلفة لهم، وأعمال التوعية والتثقيف الصحي، معربا عن تقديره للقائمين على الحملة، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد، لتحقيق أهداف الحملة التي تندرج تحت مظلة المبادرات المتعددة التي أطلقتها القيادة السياسية لتعزيز النظام الصحي للمواطنين، وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة.

من جانبها أوضحت وكيل وزارة الصحة أنه يجري تقديم خدمات المبادرات المجانية من خلال 121 فريقا بالوحدات الصحية، حيث يتم تحريك 28 فريقا للعمل خارج الوحدات بالقرى لتسهيل الوصول للمواطنين وتتمركز بمحيط مساجد وكنائس القرى، وجمعيات تنمية المجتمع المحلي، والأسواق، والجمعيات الزراعية، ومراكز الشباب، علاوة على توجيه الفرق المتحركة للوحدات الصحية التي لايوجد بها مبادرات وكذلك القرى التي لا يتوافر بها وحدات صحية، بخلاف توجيه فرق متنقلة للعمل داخل المصالح والهيئات الحكومية، وذلك بالتوازي مع توجيه 7 فرق متنقلة بسيارات داخل بندر بني سويف .

وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن تقديم خدمات القطاع العلاجي، حيث يجري عمل حصر بكافة الخدمات المقدمة داخل مستشفيات المحافظة وعلى رأسها الأشعة، والتحاليل، والعلاج الطبيعي، و الأسنان، و العلاج الكيمياوي، والإشعاعي، و صرف أكياس الدم ومُشتقاته، وخدمات العيادات الخارجية، وصرف العلاج من صيدليات المستشفيات، بجانب تقديم خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة، والقطاع الوقائي وصحة البيئة.