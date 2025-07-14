الوادي الجديد تنفّذ خطة تعليمية موسّعة استعدادًا للعام الدراسي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء د. محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بدء تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الإنشاءات والصيانة بالمؤسسات التعليمية بكافة مراكز المحافظة، استعدادًا للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك في إطار جهود تعزيز البنية التحتية وتحسين بيئة التعليم بالقرى والمراكز.

وأوضح المحافظ أن الخطة تأتي ضمن توجه الدولة لتوفير خدمات تعليمية ذات جودة، لافتًا إلى أن إجمالي التكلفة المرصودة يتجاوز نصف مليار جنيه.

من جانبها، أكدت المهندسة إيمان صبر، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، أن الخطة تشمل تنفيذ 19 مشروعًا إنشائيًا تضم 244 فصلًا دراسيًا، بإجمالي تكلفة تُقدّر بنحو 435 مليون جنيه، منها 6 مدارس جديدة تحتوي على 87 فصلًا، من المقرر دخولها الخدمة خلال العام الجاري، بتكلفة 95 مليون جنيه، موزّعة على مختلف مراكز المحافظة.

وأضافت أن أعمال الصيانة تشمل 17 مدرسة بإجمالي 61.5 مليون جنيه، منها 5 مدارس أُنجزت بالكامل، و12 مدرسة ما تزال تحت التنفيذ، على أن يتم تسليمها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.