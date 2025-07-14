محافظ المنيا: مدرسة صفانية بالعدوة إضافة لتخفيف الكثافة الطلابية

المنيا – جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن مشروع مدرسة صفانية للتعليم الأساسي بمركز العدوة يُعد إضافة نوعية لمنظومة التعليم في القرى، ويُسهم في تخفيف الكثافات الطلابية واستيعاب الأعداد المتزايدة من التلاميذ، لا سيّما في المناطق الريفية.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال الإحلال والتجديد الجارية بالمدرسة، التي تُقام على مساحة 4600 متر مربع، وتضم 44 فصلًا دراسيًا موزعة بين رياض الأطفال (8 فصول)، والمرحلة الابتدائية (24 فصلًا)، والإعدادية (12 فصلًا)، بالإضافة إلى معامل حديثة وفراغات تكميلية ودورات مياه مجهّزة، وذلك تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، وبتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يُنفّذ وفق المواصفات الفنية المعتمدة، وضمن جدول زمني دقيق يراعي معايير الجودة وسرعة الإنجاز، مشددًا على أهمية استدامة الجهود لتوفير بيئة تعليمية ملائمة لأبناء القرى. وأضاف أن ما يشهده قطاع التعليم من توسع في إنشاء المدارس يُجسّد رؤية الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تعليم عصري يدعم خطط التنمية المستدامة، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

كما ثمّن المحافظ دور هيئة الأبنية التعليمية في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للتعليم، مؤكدًا على استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة لضمان تحقيق نقلة نوعية في خدمات التعليم داخل المحافظة.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد محمود عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، أن مشروع مدرسة صفانية يأتي ضمن خطة موسعة تستهدف تطوير المدارس في المناطق الريفية وفقًا لأحدث المعايير الهندسية، معربًا عن تقديره للدعم الميداني الذي يقدمه المحافظ لمتابعة سير التنفيذ.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من النائبين سعودي عبد الرحمن، واللواء إيهاب عبد العظيم، عضوي مجلس النواب، إلى جانب المهندس أحمد محمود عثمان، والمهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة الزراعة، ورضا مصطفى رئيس مركز العدوة.

