محافظ أسوان يتفقد منظومة الإطفاء وشبكة الحريق بالوحدة المحلية (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

واصل اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولاته الميدانية للاطمئنان على منظومة الإطفاء وشبكة الحريق وأجراس الإنذار وبوابات الطوارئ داخل المواقع الخدمية والتي يتواجد بها عدد كبير من المواطنين بمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، والتي تضم المركز التكنولوجي والسجل المدني والمكاتب الإدارية.

وشدد محافظ أسوان على ضرورة المراجعة المستمرة لطفايات الحريق، وكافة عناصر المنظومة بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية؛ للتأكد من الصلاحية والجودة في التشغيل عن التعامل مع أي أحداث طارئة.

وكلف المحافظ بتدريب العاملين على أسلوب التعامل مع المنظومة؛ حتى يتسنى توفير أعلى درجات الأمان والتأمين الكامل الذي يُساهم في الحفاظ على سلامة وأرواح المترددين على المبنى لإنهاء المعاملات المختلفة.

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