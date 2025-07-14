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مصرع وإصابة 13 شخصا إثر تصادم "سيرفيس بملاكي" في دمياط

02:09 ص الإثنين 14 يوليه 2025

إسعاف - أرشيفية

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كتب- محمد فتحي:

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب 11 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر اصطدام سيارة ميكروباص سيرفيس داخلي بسيارة ملاكي في قرية العبيدية التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن دمياط بلاغا، يفيد بوقوع حادث مروري بطريق دمياط - فارسكور تحديدا أمام قريب العبيدية ما أسفر عن سقوط وفيات وإصابات متعددة.

على الفور تحركت قوة من قبل قسم شرطة فارسكور إلى محل البلاغ، إذ تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف لنقل المصابين والتعامل مع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية لرجال البحث الجنائي، أن الحادث أسفر عن حالتين وفاة وإصابة 11 شخصا بإصابات متنوعة بينهم حالات خطيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث بضرورة إجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

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