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السائق قفز قبل غرقها.. سقوط سيارة في ترعة بلمشط بالمنوفية

08:24 م الأحد 13 يوليه 2025

سقوط سيارة في ترعة بلمشط بالمنوفية

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المنوفية - أحمد الباهي:

فوجئ أهالي قرية بلمشط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، بسقوط سيارة أجرة (تمناية) سوزوكي في الترعة التي تخترق قريتهم، بينما نجا السائق، الذي قفز من السيارة فور وقوع الحادث مباشرة.

شهود عيان قالوا إن السيارة كانت تتحرك إلى جانب الترعة، وتحديدًا أمام مبنى المعهد الديني، ونتيجة لعدم وجود حاجز على الترعة وسوء تقدير من السائق، انحرفت السيارة وانزلقت إلى مياه الترعة، وغرق الجزء الأمامي منها، فيما نجح الأهالي لاحقًا في سحب السيارة من المياه وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

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سقوط سيارة في ترعة حادث سير قرية بلمشط المنوفية
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