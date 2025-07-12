الشرقية- ياسمين عزت:

قادت رائحة كريهة منبعثة من إحدى المزارع بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، إلى اكتشاف جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سيدة على يد زوجها، الذي كان يعمل معها في نفس المزرعة.

بدأت خيوط القضية تتكشف عندما أبلغ خفراء خصوصيون بالمزرعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية عن انتشار رائحة غريبة، وانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد إبراهيم عبد الغني، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، إلى موقع البلاغ، وتبين أن مصدر الرائحة هو جثة لسيدة مدفونة، فارقت الحياة قبل بضعة أيام.

كشفت التحريات عن هوية الجثة، لتتبين أنها تعود للسيدة "ناهد. ز.م" (30 عامًا)، وهي من مواليد ومقيمة الأقصر، وأظهرت التحقيقات أن وراء الجريمة زوجها، "محمد.ن.ال.م، الذي يعمل خفيرًا خصوصيًا بذات المزرعة، وبحسب التحريات الأولية، فإن خلافات زوجية كانت الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المتهم، الذي قام بتمثيل جريمته أمام النيابة العامة، ولا تزال التحقيقات جارية في الواقعة، التي تم تحرير محضر بها برقم 3782 إداري مركز شرطة بلبيس.