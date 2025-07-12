إعلان

رائحة الجثة فضحته.. خفير خصوصي يقتل زوجته ويدفنها في مزرعة بالشرقية

06:57 م السبت 12 يوليه 2025

أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية- ياسمين عزت:

قادت رائحة كريهة منبعثة من إحدى المزارع بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، إلى اكتشاف جريمة قتل بشعة راح ضحيتها سيدة على يد زوجها، الذي كان يعمل معها في نفس المزرعة.

بدأت خيوط القضية تتكشف عندما أبلغ خفراء خصوصيون بالمزرعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية عن انتشار رائحة غريبة، وانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد إبراهيم عبد الغني، رئيس مباحث مركز شرطة بلبيس، إلى موقع البلاغ، وتبين أن مصدر الرائحة هو جثة لسيدة مدفونة، فارقت الحياة قبل بضعة أيام.

كشفت التحريات عن هوية الجثة، لتتبين أنها تعود للسيدة "ناهد. ز.م" (30 عامًا)، وهي من مواليد ومقيمة الأقصر، وأظهرت التحقيقات أن وراء الجريمة زوجها، "محمد.ن.ال.م، الذي يعمل خفيرًا خصوصيًا بذات المزرعة، وبحسب التحريات الأولية، فإن خلافات زوجية كانت الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج المتهم، الذي قام بتمثيل جريمته أمام النيابة العامة، ولا تزال التحقيقات جارية في الواقعة، التي تم تحرير محضر بها برقم 3782 إداري مركز شرطة بلبيس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مقتل سيدة جثة سيدة بلبيس أمن الشرقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة