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بـ41 مليون جنيه.. حبس مستأجر سوق ماشية في دمنهور بتهمة تزوير ضمان بنكي

01:50 م السبت 12 يوليه 2025

سجن- تعبيرية

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البحيرة - أحمد نصرة:

قررت نيابة قسم دمنهور، بمحافظة البحيرة،، حبس "محمد ر.ا"، مستأجر سوق الماشية العمومي بدمنهور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، لاتهامه بتقديم خطاب ضمان مالي مزور إلى محافظة البحيرة، بقيمة 41 مليون جنيه، ضمن المستندات اللازمة لدخول مزاد تأجير السوق.

كان مدير الشئون المالية بديوان عام محافظة البحيرة أبلغ مأمور قسم شرطة دمنهور، باكتشاف خطاب ضمان بنكي مزور ضمن مستندات التعاقد المقدمة من التاجر الفائز بمزاد سوق المواشي. وتبين بعد مراجعة الخطاب والتواصل مع البنك المدعى صدوره منه، أن الخطاب لا يمت بصلة لأي بنك معتمد.

عقب ضبط المتهم أفاد خلال التحقيقات أنه لا يعلم شيئًا عن التزوير، زاعمًا أنه تعرف على شخص يُدعى "محمد ع." وشهرته "أبو عزام"، سبق له التعاقد على تأجير 3 أسواق أخرى، هو من أحضر خطاب الضمان.

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سوق ماشية محافظة البحيرة
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