إنقاذ حياة سيدة وجنينها في سوهاج من انسداد كامل بضفيرة القلب

سوهاج- عمار عبدالواحد:

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن فريق طبي بمستشفى الطوارئ نجح في إنقاذ حياة سيدة تبلغ من العمر ٣٢ عامًا وجنينها في واحدة من الحالات الطبية النادرة، حيث كانت تعاني من انسداد كامل في ضفيرة القلب وهبوط حاد في الدورة الدموية، مما شكّل خطورة بالغة على حياتها وحياة الجنين.\

وجرى التعامل مع الحالة من خلال تنسيق عاجل بين أطباء النساء والتوليد وأطباء القلب، حيث جرى إنعاش المريضة والسيطرة على حالتها، مؤكدًا أن إنقاذ الأم والجنين في مثل هذه الحالة يعتبر من النجاحات الطبية البارزة بمستشفى سوهاج الجامعي.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن الحالة حضرت إلى استقبال قسم النساء والتوليد وهي فى الشهر الأخير من الحمل حيث وصلت ضربات القلب إلى ٣٠ نبضة فقط في الدقيقة، حيث ثم تم تركيب منظم مؤقت للقلب داخل وحدة قسطرة القلب، وبعد استقرار الحالة العامة، قام أطباء قسم النساء بإنهاء الحمل بسلام وإنقاذ حياة الطفل والأم معًا، مشيرًا إلى أن هذا يعكس التكامل بين مختلف التخصصات الطبية داخل المستشفيات الجامعية.وأن إنقاذ الأم والجنين في مثل هذه الحالة يعتبر من النجاحات الطبية البارزة بمستشفى سوهاج الجامعي.

وأشار الدكتور أحمد كمال عبد الحميد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ، إلى أن المريضة تم تحويلها بعد الولادة إلى العناية المركزة تحت إشراف فريق القلب، حيث تم استبدال المنظم المؤقت بزرع منظم دائم لضربات القلب داخل وحدة القسطرة القلبية، مؤكدًا أن المستشفى وفرت كل الإمكانات اللازمة لإنقاذ الحالة، وتتحمل جميع تكاليف القسطرة القلبية والمنظم على أن يتم استكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة.

وأكد الدكتور شرف الدين شاذلي رئيس قسم أمراض القلب، وقائد الفريق الذي أجرى العملية أن فريق القلب ضم كلا من الدكتور علي الطاهر أستاذ أمراض القلب والأطباء عمران صابر ومحمد بهاء، ونخبة من الفنيين والتمريض، تعامل مع الحالة بدقة وكفاءة عالية، وتم إجراء التدخلات اللازمة بنجاح، موضحًا أن المريضة تخضع حاليًا للرعاية المكثفة بقسم القلب وتتحسن حالتها تدريجيًا.