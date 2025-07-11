الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

في أول جمعة تعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم، زحامًا غير مسبوق من المصطافين - بنسب إشغالات وصلت 100%- خاصة من الطلاب والأسر الذين اختاروا البحر ملاذًا للاستراحة بعد أسابيع من الضغط الدراسي.

ويرتبط هذا الإقبال اللافت بانتهاء ماراثون الثانوية العامة يوم أمس الخميس، ما جعل الجمعة الأولى بعدها بمثابة احتفال غير معلن لأسر الطلاب، الذين اختاروا الشاطئ كمكان مثالي لالتقاط الأنفاس بعد موسم دراسي مرهق.

القطاع الشرقي .. إشغالات كاملة في أبرز الشواطئ

وسجلت شواطئ القطاع الشرقي بالإسكندرية، الممتدة من المندرة حتى ميامي، نسب إشغال تراوحت بين 70% و90%.

وشهدت شواطئ المندرة العام، بحري المميز، محمود سعيد، وعروس البحر إشغالات بنسبة 100%، فيما بلغت 90% في البوريفاج، إسكندر، وجزيرة الدهب.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن حالة البحر معتدلة في القطاع الشرقي، ما سمح برفع الرايات الخضراء في الشواطئ ذات الحواجز، فيما رُفعت الرايات الصفراء في الشواطئ المفتوحة، دلالة على إتاحة السباحة مع توخي الحذر.

القطاع الغربي.. البيطاش يسجل إشغالًا كاملاً رغم البحر المضطرب

أما في القطاع الغربي، فقد بلغت نسبة الإشغال 90%، مع تسجيل شاطئ البيطاش المميز إشغالًا كاملاً بنسبة 100%.

وعلى الرغم من هذه الأعداد الكبيرة، أُعلنت حالة البحر مضطربة، مما دفع الجهات المعنية إلى رفع الرايات الحمراء ومنع نزول المصطافين إلى المياه مع الالتزام بالتواجد فقط على رمال الشاطئ حفاظًا على سلامتهم.

وتوقعت الإدارة المركزية أن تزداد كثافة الإقبال خلال ساعات العصر، مع انكسار أشعة الشمس واعتدال الطقس، خاصة في المناطق الشرقية التي تتمتع بمقومات جذب قوية.