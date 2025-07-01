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تطعيم الكلاب الحرة.. بيطري قنا يشن حملة موسعة لمكافحة السعار

04:53 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة "مصر خالية من السعار 2030"، شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا بالتنسيق مع إدارة الإرشاد البيطري حملة موسعة لمكافحة مرض السعار استهدفت تطعيم عدد من الكلاب الحرة بمدينة قنا.

شارك في تنفيذ الحملة الدكتورة نجلاء محمود مصطفى مدير إدارة الأمراض المشتركة بالمديرية، والدكتورة نجلاء محمد مجاهد بإدارة الإرشاد البيطري، والدكتور أمير ملك مدير وحدة بندر قنا، والدكتور أشرف ألبرت ناشد مدير وحدة الابيديميولوجي.

أسفرت الحملة عن تطعيم عددًا من الكلاب الحرة في إطار خطة وقائية متكاملة تستهدف حماية المواطنين من خطر الإصابة بمرض السعار الناجم عن عقر الكلاب، كما تم التنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لإزالة تراكمات القمامة بالمنطقة كونها السبب الرئيسي في تجمع الكلاب الحرة.

وأكد الدكتور ماهر السباق مدير عام الطب البيطري بقنا، أن مشكلة الكلاب الحرة تعد قضية مجتمعية تتطلب تنسيقا كاملا بين مختلف الجهات المعنية مشددا على توافر التطعيمات المجانية بمقر المديرية، مشيرا إلى استمرار التنسيق مع إدارة الأمراض المشتركة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لتلقي التعليمات بشكل دوري حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم، داعيا المواطنين إلى عدم التصرف الخاطئ مع الكلاب الحرة تفاديا لحوادث العقر.

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