تداول 2000 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبلت موانئ البحر الأحمر، 10 سفن تجارية، حققت تداول 2000 طن بضائع و244 شاحنة، و25 سيارة في رابع أيام عيد الأضحي المبارك، وسجلت الموانئ وصول وسفر 517 راكبا.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، حركة الواردات شملت 900 طن بضائع، 197 شاحنة و22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 1100 طن بضائع، 47 شاحنة و3 سيارة.

استقبل ميناء نويبع، اليوم، السفينتين أور وآيلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وآيلة.