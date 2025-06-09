إعلان

تداول 2000 طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

03:24 م الإثنين 09 يونيو 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس- حسام الدين أحمد:

استقبلت موانئ البحر الأحمر، 10 سفن تجارية، حققت تداول 2000 طن بضائع و244 شاحنة، و25 سيارة في رابع أيام عيد الأضحي المبارك، وسجلت الموانئ وصول وسفر 517 راكبا.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، حركة الواردات شملت 900 طن بضائع، 197 شاحنة و22 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 1100 طن بضائع، 47 شاحنة و3 سيارة.

استقبل ميناء نويبع، اليوم، السفينتين أور وآيلة فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وآيلة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موانئ البحر الأحمر عيد الأضحي ميناء نويبع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الحكومة تبحث إقرار زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء سبتمبر المقبل
فيروس جديد يثير القلق.. شبيه بـ"ميرس" المعروف بمعدل وفيات يصل إلى الثلث
"فترة مناخية صعبة".. 12 تحذيرًا من شهر بؤونة أبو الحرارة الملعونة