124 سفينة.. ميناء الإسكندرية يسجل معدلات تشغيل قياسية خلال العيد - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

سجل ميناء الإسكندرية نشاطًا استثنائيًا في حركتي الملاحة وتداول البضائع خلال أول يومين من عيد الأضحى المبارك، مما ساهم في تحقيق أرقام تشغيلية غير مسبوقة خلال 48 ساعة.

واستقبل الميناء 36 سفينة، وغادرت 30 أخرى، في حين بلغ عدد السفن التي وصلت إلى المخطاف الخارجي 58 سفينة من مختلف الأنواع، وأكدت رئاسة هيئة الميناء جاهزية الميناء واستمرارية التشغيل دون تأثر بفترات الإجازات.

وفيما يخص نشاط تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد سجلت الفترة نفسها تداول نحو 93 ألف طن من البضائع العامة، إلى جانب تداول 3,314 حاوية مكافئة و2,002 سيارة عبر الأرصفة المخصصة، بالإضافة إلى كميات متنوعة من شحنات الصب الجاف والسائل، والبضائع العابرة الترانزيت، فيما أكدت رئاسة الهيئة قدرة الميناء على الاستجابة الفعّالة لمتطلبات السوق واحتياجات العملاء خلال فترات الذروة.

وأكدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية حرصها على الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمن الصناعي والصحة المهنية في جميع مواقع العمل، إلى جانب تطبيق المعايير البيئية المعتمدة للحد من أي ملوثات بيئية، بما يعكس التزام الهيئة بالممارسات المستدامة وضمان بيئة تشغيل آمنة ونظيفة. وتؤكد الهيئة في هذا الإطار مواصلة العمل دون انقطاع لخدمة الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة.

وأوضحت أن هذا الأداء يأتي تنفيذًا لتعليمات استمرار العمل بكفاءة عالية طوال فترة إجازة عيد الأضحى، مع الحفاظ على انسيابية الحركة الملاحية وسرعة تقديم الخدمات، بما يعكس جاهزية البنية التحتية للميناء وكفاءة الكوادر الفنية والإدارية العاملة به.