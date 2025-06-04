اختل توازنه.. غرق شاب فى ترعة الملاحة بطنطا

الغربية - مروة شاهين:

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، غرق شاب في العقد الرابع من العمر داخل ترعة الملاحة، وسط جهود مكثفة من قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان.

وتلقى اللواء أيمن عبد الحميد، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط شخص داخل مياه ترعة الملاحة بدائرة القسم.

وانتقلت قوة من المباحث الجنائية والإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث كشفت التحريات الأولية، أن الغريق يُدعى شعبان، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وسقط في الترعة بعد أن اختل توازنه.

وتواصل قوات الإنقاذ جهودها لانتشال الجثمان، تمهيدًا لنقله إلى مشرحة المستشفى، فيما تحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، ووجهت بمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة.