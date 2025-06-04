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محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الرقابة على المجازر

10:18 م الأربعاء 04 يونيو 2025

تكثيف الرقابة على المجازر بالإسماعيلية

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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

وجّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مديرية الطب البيطري بالمحافظة، بتكثيف حملات التفتيش والمرور على المجازر، لمتابعة جاهزيتها وضبط منظومة الذبح، وضمان جودة اللحوم المعروضة حفاظًا على الصحة العامة. ويأتي ذلك وفقًا لتوصيات الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

وفي هذا السياق، نفّذ الدكتور هاني عبد الخالق، وكيل وزارة الطب البيطري بالإسماعيلية، يرافقه الدكتورة هالة سيد جمعة، مدير عام الصحة العامة والمجازر بالمديرية، جولة تفقدية شملت مجزري فايد وأبو خليفة. واطّلع الوفد خلال الجولة على تجهيزات المجازر، وتوفر الاشتراطات الصحية، وآليات العمل خلال أيام العيد.

وأكد عبد الخالق، أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى، مشيرًا إلى جاهزية المجازر للعمل بكامل طاقتها خلال فترة العيد، وتوفير الأطقم البيطرية اللازمة للإشراف على عمليات الذبح والتأكد من صلاحية اللحوم. كما شدد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية، لتوفير لحوم آمنة للمواطنين، وضمان ذبح الأضاحي في بيئة نظيفة وآمنة.

وأشار إلى استمرار حملات الرقابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي مخالفات أو ذبح خارج المجازر، والتعامل معها بحسم، حفاظًا على سلامة المواطنين والصحة العامة خلال أيام العيد.

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الرقابة على المجازر بالإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية حملات التفتيش والمرور على المجازر عيد الأضحى المبارك
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