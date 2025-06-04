وفد الأقباط الإنجيليين يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى

أسوان - إيهاب عمران:

قدم وفد الأقباط الإنجيلين، التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، إلى اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وضم الوفد القس وائل جرجس راعى الكنيسة، والقس يواقيم بيسلر راعى الكنيسة للأجانب، والدكتور باسم رشدى مدير الإرسالية الإنجيلية ( الجرمانية )، والدكتور رفيق عفت مدير المستشفى، وأعضاء الإرسالية ومجلس الكنيسة.

وأكد أفراد الوفد، أنه فى ظل روابط المحبة الإيمانية التي تربط بين أبناء المجتمع الأسوانى يوجد تعاون مثمر وبناء مع أجهزة المحافظة فى مختلف المجالات، مشيدين بالتقدم الملحوظ والملموس الذي تشهده المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بقطاعات العمل المتنوعة.

ومن جانبه قدم الدكتور إسماعيل كمال شكره لوفد الكنيسة الإنجيلية على هذه المشاعر النبيلة، والتى تؤكد على أن وحدة وتماسك الشعب المصرى تجعل أبناء الأمة الواحدة على قلب رجل واحد لعبور المرحلة الحالية ومواجهة التحديات بكل إصرار وعزيمة ، وهو الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مستمر يعطي رسالة للعالم بأن مصر هي رمز المحبة والسلام أمد الدهر

وأوضح أن روح المحبة تجمع دائماً المصريين ليعطوا المثل والقدوة فى مبادئ المواطنة الحقيقية، وهو الذى يتجسد فى الدور المجتمعي والخدمي الذي تقدمه مستشفى الجرمانية لأهالى أسوان على مدار 125 عاماً.