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وكيل تعليم الدقهلية يتفقد أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية

07:49 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    وكيل تعليم الدقهلية يتفقد أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية
  • عرض 8 صورة
    وكيل تعليم الدقهلية يتفقد أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية
  • عرض 8 صورة
    وكيل تعليم الدقهلية يتفقد أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية
  • عرض 8 صورة
    وكيل تعليم الدقهلية يتفقد أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية
  • عرض 8 صورة
    وكيل تعليم الدقهلية يتفقد أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية
  • عرض 8 صورة
    وكيل تعليم الدقهلية يتفقد أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية
  • عرض 8 صورة
    وكيل تعليم الدقهلية يتفقد أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية
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الدقهلية-رامي محمود:


تفقد المهندس محمد الرشيدي، وكيل اول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، مقر تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة ابن لقمان الاعدادية بنين بمدينة المنصورة والتي يجري بها أعمال الكنترول.
رافق وكيل وزارة التربية والتعليم طارق الدسوقي موجه عام اللغة العربية، ياسر عبد الفتاح موجه عام الدراسات الاجتماعية، أحمد هلال مدير إدارة شئون مكتب وكيل الوزارة.

واستقبل وكيل الوزارة الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام والمشرف العام على التصحيح وتقدير الدرجات للشهادة الإعدادية حيث اطلع على أعمال المقدرين مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية.

واطلع الرشيدي على أعمال كنترول الشهادة الإعدادية وأشاد بجهود العاملين بالكنترول وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز.




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الشهادة الإعدادية تصحيح أوراق امتحانات الدقهلية
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