المنيا - جمال محمد:

أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية في كلية الطب البيطري بمدينة المنيا الجديدة، رافقه خلالها الدكتور معتز عبد الرحمن، عميد الكلية، وعدد من قيادات الكلية، لمتابعة سير الامتحانات ورصد أدائها، وتوفير سبل الراحة للطلاب.

استمع رئيس الجامعة إلى آراء وتعليقات عدد من الطلاب داخل اللجان حول مستوى الامتحانات وظروف إجرائها، وتفقد امتحانات الفرقتين الرابعة والخامسة التي عقدت بمدرج الكلية.

واطمأن فرحات على انتظام سير الامتحانات والتزامها بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق معايير الجودة، بما يضمن وضوح الأسئلة ودقتها، تحقيقًا للعدالة والشفافية، مؤكدًا حرصه على متابعة انتظام سير الامتحانات في مختلف الكليات، والتصدي بحزم لأي حالات غش.

كما تفقد رئيس الجامعة مرافق الكلية من مبانٍ وملاعب وحدائق ومساحات خضراء وطرق وأرصفة، وعمل على تطوير البنية التحتية وتحسين الإدارة واستخدامها بشكل أكثر فاعلية واستدامة، مع تخصيص مقاعد وأماكن انتظار للطلاب، ما يسهم في توفير بيئة جامعية وأكاديمية مثالية.