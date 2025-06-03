بين الحياة والموت.. سقوط مصعد يُصيب سيدة بإصابات بالغة في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

تعرضت سيدة خمسينية لإصابات بالغة جراء سقوط المصعد "أسانسير" بها في مدينة الزقازيق بنطاق قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا يشير إلى إصابة سيدة جراء سقوط المصعد ببرج الأطباء بجوار محل عصائر الزعيم بنطاق قسم شرطة أول الزقازيق ما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة السيدة صباح وهبة إبراهيم 53 سنة جراء سقوط الأسانسير بها في برج الأطباء من الطابق الخامس

تم نقل المصابة إلى المستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الرعاية الطبية، فيما تباسر النيابة العامة التحقيقات والوقوف على أسبابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 1785 إداري قسم شرطة أول الزقازيق .