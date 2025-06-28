محافظ أسوان يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام والفني لـ 2025/2026

أسوان - إيهاب عمران:

اعتمد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، قواعد تنسيق القبول بمدارس المرحلة الثانوية للعام الدراسي القادم 2025/2026.

ويشمل التنسيق التعليم العام، والخدمات، والتعليم الفني، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

حدد التنسيق الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بـ 210 درجات، أما الثانوي العام للخدمات، فجاء الحد الأدنى للقبول به 202 درجة.

وفيما يخص مدارس التعليم الفني والمهني والخدمات الفنية، سيتراوح الحد الأدنى للقبول بها ما بين 140 إلى 230 درجة، وذلك بحسب نوع المدرسة ونظام الدراسة.

جاء هذا الاعتماد بعد عرض محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم، لقواعد التنسيق على محافظ أسوان.

واطمأن المحافظ على مراعاة التنوع في تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية.

وشدد المحافظ على أهمية تحقيق الاستقرار للعملية التعليمية، مؤكدًا ضرورة تشكيل لجان لمتابعة قبول وتحويل المعلمين والطلاب بين المدارس بمنتهى الشفافية والعدالة.