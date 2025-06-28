المنوفية- أحمد الباهي:

لم تكن الدماء وحدها على الأسفلت.. بل كانت هناك أحذية صغيرة مبعثرة، وشباشب ملطخة بالغبار، و"مج حراري" سقط من يد لم تُكمل يومها، ذلك آخر ما تبقى من 18 زهرة من فتيات المنوفية، بعد الحادث المروع الذي وقع صباح الجمعة أعلى الطريق الإقليمي أمام قرية مؤنسة، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيل "تريلا" بميكروباص يقل فتيات في طريقهن إلى لقمة العيش بمزرعة للعنب، فلفظن أنفاسهن الأخيرة ومعهن السائق.

صباح دامٍ في المنوفية.. 19 ضحية في لحظة

استيقظت محافظة المنوفية على فاجعة جديدة، بعدما فقدت 18 فتاة تحت العشرين من عمرهن، إلى جانب سائقهن، في حادث مروع وقع بين السابعة والثامنة صباحًا، بينما كن في طريقهن للعمل بمزرعة عنب.

الصحة: الضحايا نُقلوا إلى 4 مستشفيات

أكدت مديرية الصحة بالمنوفية لموقع "مصراوي" أن الحادث أسفر عن مصرع 19 شخصًا، بينهم السائق، وزعوا على عدة مستشفيات، قويسنا 6 حالات عبارة عن السائق و5 فتيات، بينما مستشفى أشمون العام استقبلت 6 حالات وفاة -القوة الاستيعابية القصوى لثلاجات الموتى- فضلاً عن 3 مصابين آخرين، ومستشفى الباجور التخصصي استقبلت 5 حالات، وسرس الليان استقبلت حالتين.

وكان الطريق الإقليمي قد شهد صباح الجمعة، حادثًا مأساويًا أمام قرية مؤنسة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، إثر تصادم سيارة نقل مع سيارة أجرة ميكروباص، مما أسفر مع مصرع 19 حالة وإصابة 3، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.