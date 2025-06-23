العد التنازلي بدأ.. نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط خلال أيام

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، قرب الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة النهائية لدرجات طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024 / 2025، وذلك استعدادًا لاعتماد النتيجة رسميًا من اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط.

وأوضح دسوقي، في تصريحات صحفية لـ"مصراوي"، أن إعلان النتيجة متوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، فور اعتمادها من المحافظ، على أن تُرسل لاحقًا إلى وزارة التربية والتعليم لنشرها عبر الموقع الرسمي، بالإضافة إلى توزيعها على الإدارات التعليمية المختلفة لإعلانها في المدارس فور وصولها.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن أعمال التصحيح والرصد تمت بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل، مؤكدًا حرص المديرية على الشفافية والانضباط في جميع مراحل العمل.

يُذكر أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة بالمحافظة سجلت نسبة نجاح بلغت 42.22% للطلاب النظاميين والمنازل، فيما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 73.8%.