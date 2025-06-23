وصول 1057 رأس عجول حية لميناء سفاجا

السويس - حسام الدين أحمد:

رست 11 سفينة تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر، وحققت تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و575 شاحنة و377 سيارة، بالإضافة إلى 1057 رأس عجول حية.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 5000 طن بضائع، 325 شاحنة و318 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 250 شاحنة و59 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة Mariona Star وعلى متنها 1057 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها وحجرها بالحجر الطبي بمدينة سفاجا.

كما شهد ميناء سفاجا وصول السفينتين ALcudia Express وBelagos Express بينما غادرت العبارة عمان فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى Xin Hai Tong قادمة من جيبوتي لشحن فوسفات، Belagos Express، القاهرة، عمان، والحرية.

وسجل ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و206 شاحنات من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، آور وآيلة، وسجلت إدارة الجوازات بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة وصول وسفر 2578 راكبا.