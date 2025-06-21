الحكم بالسجن 10 سنوات على قائد قطار طوخ وغرامة 20 ألف جنيه

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات، لقائد قطار سندنهور، والمعروفة إعلاميا بـ حادث قطار طوخ، والذى راح ضحيته 25 شخصا، وإصابة 152 شخصا من ركاب القطار، بشأن التهم الأولى والثانية والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر، وألزمته بسداد غرامة قدرها 20 ألف جنيه، ورد مبلغ 9 ملايين و414 ألف و394 جنيها، وعزله من وظيفته لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة، ومعاقبة كل من جمال عبد الحكيم عبد الله مبروك، ومحمد أمين عبد الغني إبراهيم بـ السجن المشدد لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبى، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11122 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2023 كلى شمال بنها أن المتهم الأول والثاني، عبثا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بأن قاما بتعطيل أحد وسائل الأمان جهاز التحكم ATC، والذي فقدت منفعته وهى تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، ونتج عن ذلك العبث وفاة 25 شخصا، وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، والمبين أسماؤهم بالتحقيقات على النحو المبين بالأوراق، كما عرضا للخطر عمدا سلامة إحدى وسائل النقل البرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها، ونتج عن ذلك وفاة عدد 25 شخصا وإصابة 152 شخصا والمبين أسمائهم بالتحقيقات وذلك على النحو المبين بالأوراق.