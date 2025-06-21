قادمة من اليونان.. إطلاق سلحفاة بحرية في الإسكندرية بعد إنقاذها (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت سواحل البحر المتوسط بالإسكندرية ثاني عملية من نوعها لإنقاذ وإطلاق سلحفاة بحرية مرقمة قادمة من اليونان، وذلك تزامنًا مع احتفالات اليوم العالمي للسلاحف البحرية.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة: "إن مركز إنقاذ السلاحف البحرية بمحمية "أشتوم الجميل" نجح في تنفيذ ثاني عملية من نوعها لإنقاذ وإطلاق سلحفاة بحرية مرقمة قادمة من اليونان، بالتعاون مع فرع جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، ومركز الإنقاذ اليوناني، وجمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالإسكندرية."

وأوضحت وزيرة البيئة أن السلحفاة، وتُدعى "تايتو"، من نوع ذات الرأس الكبير المُعرض لخطر الانقراض، وجرى التأكد من سلامة وظائفها الحيوية وقدرتها على التكيف قبل إعادة إطلاقها في البحر المتوسط من سواحل الإسكندرية.

وبيّنت وزيرة البيئة، أن السلحفاة "تايتو" أنثى صغيرة لم تتجاوز 15 عامًا، كانت قد وصلت إلى مركز الإنقاذ في اليونان في مايو 2023 بعد تعرضها لإصابة في الرأس، وجرى إطلاقها لاحقًا في أكتوبر 2024 من منطقة أتيكا.

وذكرت الوزيرة أن السلحفاة تحمل الترقيم البيئي اليوناني L4728, L4727، وجرى تنسيق البيانات مع الجانب اليوناني لتحديد تاريخها البيئي.

وأضافت أن فريق الإنقاذ سجّل القياسات البيولوجية للسلحفاة قبل إطلاقها، حيث بلغ طول الصدفة 63 سم، والعرض 57 سم، والزعنفة الأمامية 34 سم، والزعنفة الخلفية 23 سم، فيما بلغ طول الرأس 17 سم، والعرض 15 سم، وبلغ وزنها 40 كجم.

وأشارت فؤاد، إلى أن العملية تأتي ضمن جهود وزارة البيئة لحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في إنقاذ الكائنات البحرية المُهددة بالانقراض، مؤكدة أهمية دعم خطط الاستجابة السريعة لحالات الإنقاذ والتأهيل.

يُذكر أن أول عملية مماثلة أُجريت في فبراير 2025، وشملت إنقاذ سلحفاة بحرية يونانية تُدعى "دريا"، حيث تلقت الرعاية الصحية اللازمة لمدة ثلاثة أشهر قبل إعادة إطلاقها من الإسكندرية في البحر المتوسط.