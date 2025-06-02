205 ساحات ومساجد كبرى بالمنيا تستعد لاستقبال صلاة عيد الأضحى

المنيا – جمال محمد:

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنيا الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث جرى تجهيز 205 ساحة مخصصة للصلاة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى المساجد الكبرى التي تُقام بها صلاة الجمعة.

وأكد الشيخ عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، في تصريحات خاصة، أن جميع الساحات والمساجد خضعت لعمليات تطهير وتعقيم شاملة، لضمان جاهزيتها لاستقبال المصلين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الراحة لكبار السن وذوي الهمم، والتأكد من توافر التجهيزات المطلوبة لهذا الحدث الديني.

وأشار خليفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تنظيم شعائر العيد في بيئة آمنة ومنظمة، بما يتماشى مع توجيهات وزارة الأوقاف وخطة الدولة لضمان سلامة المواطنين.

يُذكر أن محافظة المنيا تضم قرابة 6000 مسجد موزعة على القرى والمراكز شمالًا وجنوبًا.