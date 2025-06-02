موقف إنساني.. دكتورة جامعية تحمل رضيعة طالبة أثناء أدائها الامتحان

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أقدمت الدكتورة دينا ابراهيم، مدرس مساعد بكلية التربية جامعة بورسعيد، على حمل طفلة رضيعة بدلًا من أمها التي تؤدي الامتحان داخل اللجنة التي تُراقب عليها الدكتورة الجامعية، حتى تتفرغ الطالبة لأداء الامتحان في ظل إشادة كبيرة من الحضور تجاه هذا الموقف الذي وصفوه بـ"الإنساني".

ولاحظت دكتورة دينا أثناء مراقبتها على الامتحانات داخل أحد لجان كلية التربية وجود طالبة تحمل رضيعتها أثناء أداء الامتحان في نفس اللجنة التي تراقب عليها، كما لاحظت تعثر الطالبة في الكتابة نتيجة حمل رضيعتها، فصارعت بحمل الطفلة الرضيعة بدلًا منها طوال مدة الامتحان التي تمتد لساعتين.

ومن جانبه، أشار الدكتور عباس علام، الأستاذ بكلية التربية جامعة بورسعيد، في منشور له على صفحته الشخصية على الفيسبوك، إلى أن مهمة مراقب اللجنة هي حفظ النظام، لكن الدكتورة دينا قامت بدور مزدوج، حيث وجدت طالبة - تأهيل تربوي - ستمتحن وهي تحمل رضيعتها وبسبب ذلك تتعثر في الكتابة، فقامت بحمل الطفلة طول مدة الامتحان وهي ساعتين، وأخذت تتجول بها داخل اللجنة لسببين: حتى تهدأ الطفلة، وتحافظ على النظام دون أن ترفع صوتها، مضيفًا:"ومن المدهش أن الطفلة هدأت وتبسمت، وكلما ذهبت ناحيتها - كرئيس للكنترول - أجد سعادة علي وجه دكتورة دينا".

وأختتم حديثه قائلا:"شكرا المدرس المساعد دينا ابراهيم التي تحمل العلم والثقافة والقيم الإنسانية..هكذا تكون الإنسانية ..هكذا هي طيبة ونقاء وصفاء شعبنا".