رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى



الأقصر- محمد محروس:

أعلنت محافظة الأقصر رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.

وشدد المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، على ضرورة تكثيف التواجد المروري على الطرق والمحاور الرئيسية، خاصة المؤدية إلى المناطق الأثرية والسياحية، مع تعزيز التواجد الميداني للقيادات التنفيذية لضمان سرعة الاستجابة لأي شكاوى أو طوارئ.

وأكد أهمية مواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية خلال فترة العيد، موجّهًا باتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق المخالفين، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة ووحدة المتغيرات المكانية لرصد وإزالة التعديات في مهدها.

كما وجه رؤساء المدن بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل دوري، للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق والمجازر ومحلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة والمنتجات الحيوانية والدواجن، لضمان سلامة المعروض من السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات.

وفيما يخص القطاع الصحي، شدد المحافظ على رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية، وزيادة أعداد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ، واستمرار العمل على مدار الساعة، مع التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات إسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة، تحسبًا لأي طوارئ.

كما وجه برفع كافة الإشغالات من الشوارع والميادين العامة، وتعزيز الحملات المرورية لضمان تحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى متابعة استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية والوقود بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

وفي قطاع المرافق، أصدر المحافظ توجيهاته برفع جاهزية فرق العمل في قطاعات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، والغاز الطبيعي، للعمل على مدار 24 ساعة للتعامل السريع مع أي أعطال طارئة.

وشدد على التنسيق مع مديرية الأوقاف لتجهيز ساحات صلاة العيد، ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ لمتابعة خطة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى، بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري السكرتير العام، واللواء الدكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي المديريات والجهات المعنية.