محافظ بورسعيد يكرم أوائل الإعدادية (صور)

بورسعيد – طارق الرفاعي:

كرّم اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أوائل طلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، على مستوى المحافظة، تقديرًا لتفوقهم.

خلال مراسم التكريم، أعرب المحافظ عن تمنياته للطلاب بمزيد من النجاح والتوفيق في المرحلة الثانوية، موجّهًا الشكر لأولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس والقيادات التعليمية على جهودهم، كما التقط صورًا تذكارية مع المكرمين.

وكان المحافظ قد اعتمد في وقت سابق نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 85%.

ويمكن الاستعلام عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمحافظة بورسعيد، باستخدام الاسم أو رقم الجلوس.