

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

يواصل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أداء امتحانات نهاية العام.

ويخوض الطلاب اليوم اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية، في إطار جدول الامتحانات المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسط تنظيم محكم وتدابير احترازية مشددة لضمان استقرار وسلامة سير الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة هذا العام منذ الأحد الماضي، بأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، في أجواء امتزج فيها التوتر بالانضباط، رغم أن المادتين لا تحتسبان ضمن المجموع الكلي للطالب، إلا أن حضور الطلاب وانتظامهم عكس مستوى الالتزام والجدية في التعامل مع الامتحانات.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات بمحافظة الإسماعيلية 11 ألفًا و590 طالبًا وطالبة، موزعين على 31 لجنة امتحانية، تغطي نطاق الإدارات التعليمية الثمانية بالمحافظة، من بينهم أكثر من 10 آلاف طالب بالتعليم النظامي، إلى جانب 1,391 طالبًا من فئة طلاب المنازل.

وفي إطار الاستعدادات المكثفة التي سبقت انطلاق الامتحانات، حرصت مديرية التربية والتعليم على تجهيز اللجان من حيث النظافة والتعقيم وتوفير الأثاث والأدوات الأساسية، مع تزويد كل لجنة بطبيب أو زائرة صحية، وتوفير فرق إسعاف أولي تابعة للهلال الأحمر المصري للتعامل مع الحالات الطارئة.

كما تم تجهيز 34 استراحة كاملة الخدمات لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين المنتدبين من خارج الإسماعيلية، بما يضمن توفير بيئة مناسبة تُمكّنهم من أداء مهامهم بفاعلية وراحة.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم مجريات الامتحانات لحظة بلحظة، عبر شبكة تواصل فعّالة مع جميع اللجان، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية، لضمان التدخل السريع في حال حدوث أي طارئ.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية العامة حتى العاشر من يوليو المقبل، وفق الجدول الزمني الذي أقرته وزارة التربية والتعليم