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شوهته بموس.. مراهقة تُنهي حياة شقيقها الطفل في الدقهلية

09:49 م الإثنين 16 يونيو 2025

مراهقة تُنهي حياة شقيقها الطفل

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الدقهلية - رامي محمود:

شهدت قرية ميت النحال التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، جريمة مروّعة ارتكبتها طالبة أزهرية بحق شقيقها الطفل، حيث أقدمت على قتله وتشويه جثمانه باستخدام أداة حادة، في واقعة أفادت التحقيقات الأولية بأنها نتيجة معاناتها من اضطرابات نفسية.

كان مدير أمن الدقهلية، اللواء الدكتور حسام عبدالعزيز، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية اللواء محمد عز، ببلاغ ورد لمركز شرطة دكرنس من أهالي القرية، بمقل طفل على يد شقيقته داخل منزل أسرتهما.

انتقل ضباط المباحث بقيادة الرائد عمار الجداوي، رئيس مباحث دكرنس، إلى مكان الواقعة، وتبين من المعاينة الأولية أن المتهمة تُدعى "ريهام. ر. أ"، 17 عامًا، طالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، أقدمت على قتل شقيقها "نور"، البالغ من العمر 4 سنوات، بعد الاعتداء عليه بآلة حادة (موس)، ما أدى إلى وفاته، وتشوّه جثمانه.

وأفادت التحريات الأولية بأن الطالبة كانت تعاني من اضطرابات نفسية حادة، وأنها ارتكبت الواقعة تحت تأثير حالتها المرضية.

تم ضبط المتهمة، واقتيادها إلى مركز الشرطة، حيث أدلت بأقوال غير مترابطة، في حين تم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، للوقوف على أسباب الوفاة، مع مباشرة التحقيق في ملابسات الجريمة.

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