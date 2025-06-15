مكتبة الإسكندرية تطلق جائزة كبرى لدعم المبدعين الشباب في 7 مجالات

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلنت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، إطلاق أحدث جوائزها المخصصة لدعم المبدعين الشباب والتي ستمنح سنويا في 7 مجالات إبداعية، وذلك بمنح الفائز في كل فرع مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه، إضافةً إلى شهادة تقديرية ودرع المكتبة.

وقال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الجائزة تأتي ضمن استراتيجية المكتبة لتعزيز الإبداع الشبابي، واكتشاف المواهب الجديدة، ودعم الحركة الثقافية في مصر.

وأضاف أن المكتبة أطلقت سابقًا عدّة جوائز كبرى، مثل جائزة القراءة وجائزة مكتبة الإسكندرية العالمية، وتأتي الجائزة الجديدة استكمالًا لهذه المسيرة.

موعد التقديم وإعلان الفائزين

تفتح مكتبة الإسكندرية باب التقدم للجائزة اعتبارًا من 15 يونيو الجاري وحتى 14 أغسطس المقبل، حيث يتم استقبال المشاركات عبر مقر المكتبة أو البريد.

وتبدأ لجان التحكيم أعمالها في 17 أغسطس لفحص الأعمال المقدّمة، على أن يتم إعلان الفائزين في 16 أكتوبر 2025، الذي يوافق ذكرى افتتاح مكتبة الإسكندرية الجديدة عام 2002.

تفاصيل فروع الجائزة للعام 2025

وتغطي الجائزة سبعة مجالات، تشمل الشعر (الفصحى)، السرد (الرواية)، المسرح (التأليف)، الفنون التشكيلية (التصوير)، الفكر الفلسفي، ريادة الأعمال، والإبداع التكنولوجي (الروبوتات، البرمجة، والذكاء الاصطناعي).

شروط التقديم

يتوجب على المتقدمين أن يكونوا مصريين الجنسية، وتتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا، باستثناء طلاب المرحلة الثانوية الذين يمكنهم التنافس في فرع الإبداع التكنولوجي، كما يجب أن تكون الأعمال المقدمة أصلية، ولم يسبق لها الفوز بجوائز أخرى، أو أن تكون جزءًا من أطروحة علمية.

بالنسبة للفروع الأدبية، يتطلب أن تكون النصوص مكتوبة باللغة العربية الفصحى ومدققة لغويًا، وأن تكون الأعمال المنشورة حاصلة على رقم إيداع وترقيم دولي، أما بالنسبة للفنون التشكيلية، فيشترط تقديم صورة رقمية ذات جودة عالية للعمل الفني.

وفي مجال الإبداع التكنولوجي، يشترط تقديم نموذج أولي قابل للتطبيق، إضافة إلى دراسة جدوى توضح آلية التنفيذ. أما في فرع ريادة الأعمال، يجب أن يكون المشروع مسجلًا رسميًا، مع تقديم فيديو تعريفي ومواد داعمة، مثل خطط مالية وآراء المستهلكين.

القيم الحاكمة للجائزة

أكد الدكتور أحمد زايد أن الجائزة ترتكز على مبادئ الشفافية والنزاهة في التحكيم، وتشجيع الإبداع والتعددية الفكرية، مع ضمان تحقيق بيئة تنافسية عادلة بين المشاركين، كما أشار إلى أن لجان التحكيم تحتفظ بحق حجب الجائزة أو سحبها في حال عدم استيفاء المعايير المطلوبة.