حبس صاحب مول شهير بطنطا بعد ضبطه بـ65 ألف قرص مخدر في البحيرة

البحيرة -أحمد نصرة:

أمرت نيابة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، تحت إشراف المستشار عمرو الحلوى، المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، بحبس صاحب مول شهير بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك بعد ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدت قيام المتهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة، متخذًا من بعض مراكز محافظة البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

بالتنسيق مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، جرى إعداد كمين أمني تمكن من ضبط المتهم أثناء سيره بالطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، مستقلاً سيارة من طراز "نيسان قشقاى"، وبتفتيشها عُثر بحوزته على 65 ألف قرص مخدر، وسلاح ناري غير مرخص "فرد خرطوش".

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة أصدرت قرارها بحبسه.