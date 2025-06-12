في لفتة إنسانية.. محافظ الإسكندرية يستجيب لطلب مواطن من ذوي الهمم- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

وجه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بدراسة حالة مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة والاستجابة الفورية لطلبه بتخصيص كشك كمصدر رزق له في إطار الاهتمام بدعم وتمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

كان المحافظ صادف المواطن خلال جولة تفقدية لأعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق الكورنيش بحي المنتزه أول، اليوم الخميس، وطلب منه تخصيص كشك كمصدر رزق له يعينه على أعباء الحياة.

وشدد خالد، على رؤساء الأحياء بضرورة متابعة تنفيذ المطالب الجماهيرية، والاستمرار في إزالة كافة الإشغالات والأكشاك المخالفة، مع مراجعة شاملة لعقود الكهرباء والمرافق، لضمان الالتزام بالقوانين المنظمة وتحقيق الانضباط العام.