وكيل تعليم الشرقية يحدد شروط قبول اعتذارات امتحانات الثانوية العامة

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية عن بدء عمل لجنة تلقي اعتذارات المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو وحتى الخميس 12 يونيو، لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن اللجنة ستباشر عملها يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، بمقر مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية أمام كوبري عرابي.

وأشار وكيل الوزارة إلى الحالات المقبولة التي يُقبل فيها الاعتذار، مع ضرورة تقديم المستندات الداعمة لكل حالة:

الحالات المرضية بتقرير طبي حديث ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة، وجود طفل رضيع حتى عامين بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي للأم وشهادة ميلاد الطفل، وفاة الزوج بتقديم شهادة الوفاة وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة، عمل الزوج في منطقة نائية بخطاب رسمي معتمد من جهة العمل يثبت استمرار عمل الزوج وصورة من بطاقة الزوجة، سفر الزوج إلى الخارج بصورة من جواز السفر موضحًا به تأشيرة الخروج بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة، رعاية الأبناء من ذوي الإعاقة الذهنية أو الأزواج المصابين بأمراض سرطانية بتقديم تقرير طبي رسمي يثبت الحالة، وندب أحد الزوجين لأعمال امتحانات الثانوية العامة حيث يُقبل الاعتذار لأحد الزوجين فقط، بشرط تقديم أصل خطاب الندب لكليهما وتحقيق الشخصية للزوجة، مع إقرار يتعهد فيه أحدهما بتنفيذ الندب.

وأوضح وكيل الوزارة فيما يخص الاعتذار عن أعمال تقدير الدرجات لامتحانات الثانوية العامة دور أول 2025، فيُقدم مباشرة إلى السيد مشرف عام المادة يوم تقديرها، بمقر تقدير الدرجات، علمًا بأن مديرية التربية والتعليم بالشرقية غير مختصة بتلقي اعتذارات تقدير الدرجات.