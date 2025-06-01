كله خارج فرحان.. طلاب الإعدادية بالمنوفية يؤكدون سهولة امتحان العربي

المنوفية- أحمد الباهي:

أكد عدد من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، أن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط، معتبرين أنه لم يشمل صعوبات كبيرة.

وأشار الطلاب إلى أن بعض النقاط البسيطة في أسئلة الشعر والنحو كانت هي محل الاختلاف الوحيد بينهم.

ويأتي ذلك في اليوم الثاني من امتحانات نهاية العام للشهادة الإعدادية، بعد أن أدى الطلاب أمس امتحاني الجبر واللغة الإنجليزية.

في سياق متصل، كان الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، عقد اجتماعًا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة شبين الكوم التعليمية، ضمن الاستعدادات النهائية.

شدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بجميع الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، مؤكدًا أهمية توفير بيئة آمنة ومنظمة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

كما أكد صلاح على الدور الحيوي لرؤساء اللجان والموجهين المقيمين في متابعة سير الامتحانات بدقة ورفع أي معوقات قد تواجههم.