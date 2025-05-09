إخماد حريق بسيارة ملاكي في كمين 109 بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:



سيطرت الحماية المدنية بالسويس على حريق نشب في سيارة بكمين الكيلو 109، عند بوابة السويس على طريق "القاهرة -السويس"، ولم يسفر الحريق عن أي ضحايا أو إصابات.



كانت نقطة إطفاء الكيلو 109، تلقت بلاغا من قوة تأمين الكمين يفيد توقف سيارة ملاكي وتصاعد أدخنة كثيفة من المحرك، أثناء عبور السيارة للكمين، وترجل قائدها خوفا من تطور الأمر بعد ارتفاع درجة حرارة كابينة السيارة.



وتحرك رجال الإطفاء للسيارة، وسيطروا على الموقف قبل تصاعد ألسنة النيران لتطول المركبات الأخرى المارة بالكمين، مستخدمين أسطوانات إطفاء مجهزة للتعامل مع تلك الأنواع من الحرائق.



وأفادت المعاينة أن سبب الحريق حدوث ماس كهربي في السيارة أدي إلى اشتعال النيران في الضفيرة الكهربائية المغذية لأجزاء السيارة المختلفة، والسيطرة على الموقف وتحريك السيارة خارج حرم منطقة الكمين، تمهيدا لنقلها إلى مكان آخر بمعرفة مالك السيارة.