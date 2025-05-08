إعلان

انتشال سيارة سقطت في ترعة الشرقاوية بالقليوبية

06:22 م الخميس 08 مايو 2025

انتشال سيارة سقطت في ترعة الشرقاوية بالقليوبية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

نجحت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، في انتشال سيارة ملاكي سقطت في ترعة الشرقاوية بدائرة مركز شرطة قليوب، وذلك تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

وكان اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، قد تلقى إخطارًا من المقدم حسام الحسيني، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ يُفيد بسقوط سيارة ملاكي داخل الترعة.

تحركت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن السيارة انزلقت في الترعة أثناء وقوف صاحبها بداخلها.

وتمكّن الأهالي من إخراجه بسرعة قبل غرق السيارة، بينما تولّت قوات الإنقاذ النهري عملية الانتشال الكامل للمركبة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتشال سيارة سقطت في ترعة الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية ترعة الشرقاوية بالقليوبية سقوط سيارة ملاكي سقطت في ترعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بعد حادث القطامية| الكشف عن أرقام شاسيهات السيارات المتحطمة لمنع بيعها جديدة
مع بدء المراجعة الخامسة.. الفقي: مصر سددت 60% من ديونها لصندوق النقد