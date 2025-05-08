انتشال سيارة سقطت في ترعة الشرقاوية بالقليوبية

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

نجحت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية، في انتشال سيارة ملاكي سقطت في ترعة الشرقاوية بدائرة مركز شرطة قليوب، وذلك تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

وكان اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، قد تلقى إخطارًا من المقدم حسام الحسيني، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ يُفيد بسقوط سيارة ملاكي داخل الترعة.

تحركت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن السيارة انزلقت في الترعة أثناء وقوف صاحبها بداخلها.

وتمكّن الأهالي من إخراجه بسرعة قبل غرق السيارة، بينما تولّت قوات الإنقاذ النهري عملية الانتشال الكامل للمركبة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق في ملابسات الحادث.