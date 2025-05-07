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السيطرة على حريق بمحل دواجن في القليوبية - صور

09:06 م الأربعاء 07 مايو 2025
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    حريق بمحل دواجن في القليوبية
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    حريق بمحل دواجن في القليوبية
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود بمحل دواجن بعزبة السوق في مدينة بنها بالقليوبية، دون وقوع إصابات، وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بحريق محدود بمحل دواجن بعزبة السوق في مدينة بنها.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وجرى الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة، ودون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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