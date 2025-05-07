السجن 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لسائق متهم بالاتجار في المخدرات بجنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها التي عقدت اليوم، بالسجن 15 عامًا وغرامة 100 ألف جنيه لسائق يتاجر في المواد المخدرة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي، بتلقي الجهات الأمنية بشرم الشيخ معلومات تفيد بقيام "سليمان . س. ع. س"، 29 عامًا يعمل سائق، ومقيم التجمع البدوي بمدينة أبورديس، بالتردد على شرم الشيخ للاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من وادي سبيتة الشرقية مسرحًا لتوزيع بضاعته على العملاء وتجار نصف التجزئة، مستخدمًا سيارته الملاكي.

وبالكشف عن أرشيف سوابق المتهم، تبين أنه سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات بقسم أول وثان شرم الشيخ، وله كارت معلومات تسجيل جنائي اتجار مخدرات، كما وردت معلومات إلى الجهات الأمنية تفيد بأن المتهم على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة بطريق شرم الشيخ - دهب أمام أحد المدقات الجبلية بوادي سبيته.

وتمكنت القوات الأمنية بقسم ثان شرم الشيخ من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 هواتف محمولة، ومبلغ 18900جنيه، وكتر، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 40 "فرش" من الحشيش، وبتفتيش شنطة السيارة عثر بداخلها على 6 أجولة بلاستيك بداخلها نبات عشبي أخضر لنبات "الهيدرو المخدر".

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات بيع مواد مخدرة ، وأجهزة المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء ، والسيارة لسرعة التنقل بين وديان وأحياء شرم الشيخ، لترويج بضاعته على عملائه.

وجرى تحرير محضر برقم 1591 لسنة 2025 جنح ثان شرم الشيخ، وبالعرض على جهات التحقيق، قرر وكيل النائب العام بدائرة ثان شرم الشيخ، حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، والتحفظ على السيارة.

كما جرى إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، وقيدت برقم 1444 لسنة 2024 جنايات كلى جنوب سيناء، وبجلسة اليوم قضت محكمة جنايات جنوب سيناء بحكمها المتقدم.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور محمد خالد وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار سكرتير التحقيق.