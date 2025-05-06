الإعدام لعامل قتل طفلًا بالقليوبية بسبب خلاف مالي

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة (الدائرة الخامسة)، بالإعدام شنقًا لعامل أدين بقتل طفل عمدًا بعد استدراجه لمكان مهجور، وذلك عقب رفض الضحية منحه مبلغًا ماليًا، في واقعة وقعت بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.

جاء الحكم بعد ورود رأي مفتي الجمهورية بشأن إعدام المتهم "كريم. ا. م. ا"، البالغ من العمر 31 عامًا، والذي ثبت تورطه في قتل الطفل مصطفى سيد حسين، بعد أن استدرجه مستغلًا صغر سنّه وعلاقة الجيرة والعمل بينهما، ثم قام بخنقه عمدًا حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وفق ما ورد في تقرير الصفة التشريحية.

أوضح أمر الإحالة أن الجريمة تضمنت أيضًا تهمتي الخطف بالتحايل والسرقة، حيث استغل المتهم ضعف الضحية واستدرجه إلى مكان منعزل، ثم سرق المبلغ المالي الذي كان بحوزته، وقد وقعت الواقعة ليلًا في أحد ملحقات العقار محل الجريمة.