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فتح الطريق الدائري بشرم الشيخ للحركة المرورية بالكامل وإلغاء التحويلات

03:52 م الثلاثاء 06 مايو 2025
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    فتح الطريق
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    الطريق الدائري
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    إزة التحويلات المرورية
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جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت محافظة جنوب سيناء، عن فتح الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ للحركة المرورية بالكامل، وإلغاء كافة التحويلات المرورية التي جرى فتحها خلال فعاليات سباق “تسارع الأساطير”، الذي أُقيم على مضمار الطريق الدائري بالمدينة، وسط حضور مميز من محبي وعشاق رياضة سباق السيارات من مختلف الجنسيات.

وأكدت المحافظة الانتهاء من كافة أعمال إعادة تأهيل الطريق، وإعادته إلى حالته الأصلية، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة متعلقات السباق، والتي شملت اللوحات الإرشادية المؤقتة، والمنشآت الخشبية والإضاءة الخاصة، والحواجز والمعدات الفنية المستخدمة أثناء الفعالية.

وأوضحت أنه جرى الدفع بكافة المعدات والأطقم الفنية لتنظيف الطريق، وإزالة أي آثار متبقية، بما يضمن سلامة الطريق وانسيابية الحركة عليه، وذلك بالتعاون مع إدارة مرور جنوب سيناء، وذلك في إطار الحرص على دعم الفعاليات الرياضية والسياحية الكبرى، مع الحفاظ في الوقت ذاته على كفاءة البنية التحتية، وضمان راحة وسلامة المواطنين والزوار.

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جنوب سيناء شرم الشيخ الحركة المرورية التحويلات
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